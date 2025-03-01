Представлена ИИ-модель, которая генерирует текст гораздо быстрее ChatGPT

Этот метод, вдохновленный Stable Diffusion, заменяет слова на пустоты, а затем постепенно «заполняет пробелы», чтобы создать окончательный ответ. Это позволяет Mercury работать параллельно, что делает его намного быстрее моделей, генерирующих текст последовательно.

По данным Inception Labs, Mercury может генерировать более 1 000 слов в секунду на графических процессорах Nvidia H100, значительно превосходя аналогичные модели. Например, Mercury Coder Mini достигает скорости в 19 раз выше, чем GPT-4o Mini, сохраняя при этом аналогичную точность при решении задач кодирования.

Mercury Coder доступен для тестирования на демо-сайте Inception.