Представьте, что в VK появятся платные группы — это ждёт Reddit

Платные страницы для некоторых сабреддитов

Крупнейший интернет-форум Reddit получит платные страницы. По словам генерального директора Стива Хаффмана, Reddit планирует ввести платные сабреддиты, то есть пользователям скоро придется платить за доступ к определенному контенту. В ходе недавней сессии Ask Me Anything Хаффман сказал, что компания тестирует способы монетизации контента и рассчитывает внедрить эту функцию позднее в 2025 году.