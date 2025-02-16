Опубликовано 16 февраля 2025, 09:001 мин.
Представьте, что в VK появятся платные группы — это ждёт RedditПлатные страницы для некоторых сабреддитов
Крупнейший интернет-форум Reddit получит платные страницы. По словам генерального директора Стива Хаффмана, Reddit планирует ввести платные сабреддиты, то есть пользователям скоро придется платить за доступ к определенному контенту. В ходе недавней сессии Ask Me Anything Хаффман сказал, что компания тестирует способы монетизации контента и рассчитывает внедрить эту функцию позднее в 2025 году.
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Этот шаг является частью более широких усилий Reddit по увеличению доходов после выхода на биржу. Платформа уже подверглась критике за слишком большое количество рекламы и заключила сделки по обучению искусственному интеллекту с такими компаниями, как Google и OpenAI.
Хотя Reddit и раньше предлагал премиум-функции, такие как подписка Reddit Gold, платные сабреддиты могут кардинально изменить работу платформы, если даже не испортить. К тому же многие сабреддиты полагаются на модераторов-добровольцев, и пока неясно, как будет осуществляться модерация платного контента.