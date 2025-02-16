Этот шаг является частью более широких усилий Reddit по увеличению доходов после выхода на биржу. Платформа уже подверглась критике за слишком большое количество рекламы и заключила сделки по обучению искусственному интеллекту с такими компаниями, как Google и OpenAI.

Хотя Reddit и раньше предлагал премиум-функции, такие как подписка Reddit Gold, платные сабреддиты могут кардинально изменить работу платформы, если даже не испортить. К тому же многие сабреддиты полагаются на модераторов-добровольцев, и пока неясно, как будет осуществляться модерация платного контента.