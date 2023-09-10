Премьер Молдавии через TikTok отказался возвращать долги «Газпрому»Аудит закончен
Правительство Молдавии подтвердило свой отказ от погашения неоправданных, по его мнению, долгов за газ перед «Газпромом». Интересно, что премьер-министр страны Дорин Речан сделал это заявление в видеоролике, опубликованном в TikTok, пишет ТАСС.
Он напомнил зрителям, что аудит так называемой задолженности «Молдовагаз» перед «Газпромом» завершен. Речан заявил: «мы пришли к выводу, что эти долги необоснованы, и мы не намерены их выплачивать. Правительство Республики Молдова укрепляет энергетическую независимость страны».
Он также сообщил, что молдавская государственная компания «Энергоком» продолжает закупать природный газ по более низким ценам, обеспечивая достаточные запасы на всю зиму. Речан отметил тот парадокс, что подобная практика не применялась в Молдове в течение последних 30 лет.