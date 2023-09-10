Премьер Молдавии через TikTok отказался возвращать долги «Газпрому»

Он напомнил зрителям, что аудит так называемой задолженности «Молдовагаз» перед «Газпромом» завершен. Речан заявил: «мы пришли к выводу, что эти долги необоснованы, и мы не намерены их выплачивать. Правительство Республики Молдова укрепляет энергетическую независимость страны».

Он также сообщил, что молдавская государственная компания «Энергоком» продолжает закупать природный газ по более низким ценам, обеспечивая достаточные запасы на всю зиму. Речан отметил тот парадокс, что подобная практика не применялась в Молдове в течение последних 30 лет.