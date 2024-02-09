Преступный клон LastPass попал в App Store: а как же процесс проверки

Приложение «LassPass» было обнаружено самой компанией LastPass и сообщено Apple за два дня до его удаления. Приложение, как оказалось, собирало конфиденциальную информацию о пользователях: пароли, адреса и финансовые данные, вызывая опасения о возможной краже данных.

Apple не предоставила никаких объяснений, почему приложение было одобрено изначально или почему она позволила похожему приложению от другого разработчика остаться в App Store.

Этот инцидент ставит под сомнение эффективность процесса проверки приложений Apple, особенно в свете ее недавнего продвижения App Store как «безопасной альтернативы другим источникам приложений».