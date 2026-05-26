Президент Ирана приказал вернуть Интернет после трехмесячного отключения

Ограничения начались 8 января после антиправительственных протестов. Ненадолго их ослабили 23 января, но 28 февраля, в день атак США и Израиля на Иран, связь снова отключили. По данным NetBlocks, несколько недель интернет работал лишь на 1−2% от нормы (раньше было 90−100%).

Власти ввели платную систему с «белыми» сим-картами, кому был доступен Интернет, но доступ получили немногие. Также в страну нелегально ввезли тысячи терминалов спутникового интернета Starlink. Но их использование запрещено.

Решение о восстановлении доступа принято на заседании с участием Высшего совета киберпространства.