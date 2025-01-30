Президент Мексики объяснит Google устройство морей из-за решения Трампа

Опубликовано 30 января 2025, 16:161 мин.
Президент Мексики объяснит Google устройство морей из-за решения ТрампаМексика научит
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила, что направит письмо в Google в связи с решением компании переименовать Мексиканский залив в «Американский залив» на картах Google для американских пользователей. Шейнбаум подчеркнула, что такое изменение должно быть сделано не страной или президентом, а международными организациями, ответственными за присвоение названий водоемам.
Шейнбаум пояснила, что письмо разъяснит надлежащий процесс переименования международных морей, который регулируется международными организациями, а не отдельными государствами. Она добавила, что картографический сервис Google должен понимать эти международные правила наименования и соответствующие географические деления.
Google подтвердила, что обновит название «Американский залив» на своих картах США в соответствии с изменениями в Системе географических названий США. Однако Мексиканский залив останется официальным названием в Мексике.
Пользователи за пределами США и Мексики будут видеть оба названия водоема, разделяющего две страны.