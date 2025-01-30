Президент Мексики объяснит Google устройство морей из-за решения Трампа

Шейнбаум пояснила, что письмо разъяснит надлежащий процесс переименования международных морей, который регулируется международными организациями, а не отдельными государствами. Она добавила, что картографический сервис Google должен понимать эти международные правила наименования и соответствующие географические деления.

Google подтвердила, что обновит название «Американский залив» на своих картах США в соответствии с изменениями в Системе географических названий США. Однако Мексиканский залив останется официальным названием в Мексике.

Пользователи за пределами США и Мексики будут видеть оба названия водоема, разделяющего две страны.