Президент Microsoft призвал Трампа быть «жестче» с хакерами из России и Китая

Опубликовано 24 ноября 2024, 03:451 мин.
Президент Microsoft призвал Трампа быть «жестче» с хакерами из России и КитаяИ Ирана
Президент Microsoft Брэд Смит призвал бывшего (а теперь и будущего) президента США Дональда Трампа занять «более жесткую позицию» по отношению к кибератакам со стороны российских, китайских и иранских хакеров. В интервью Financial Times Смит подчеркнул, что кибербезопасность должна стать «центральным вопросом в международных отношениях».
Смит особо отметил рост числа атак на американские предприятия с целью получения выкупа. Он высоко оценил успехи администрации нынешнего президента страны Джо Байдена в укреплении кибербезопасности, но предупредил, что для противодействия этим киберугрозам необходимы «дополнительные меры».
Недавнее исследование Microsoft показало, что ее клиенты ежедневно сталкиваются с более чем 600 миллионами кибератак Смит отметил, что Microsoft сама столкнулась с подобным: недавно были взломаны ее облачные системы.