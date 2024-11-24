Президент Microsoft призвал Трампа быть «жестче» с хакерами из России и Китая

Смит особо отметил рост числа атак на американские предприятия с целью получения выкупа. Он высоко оценил успехи администрации нынешнего президента страны Джо Байдена в укреплении кибербезопасности, но предупредил, что для противодействия этим киберугрозам необходимы «дополнительные меры».

Недавнее исследование Microsoft показало, что ее клиенты ежедневно сталкиваются с более чем 600 миллионами кибератак Смит отметил, что Microsoft сама столкнулась с подобным: недавно были взломаны ее облачные системы.