Президент США выступил за насильственную продажу TikTok

Законопроект, получивший название «Акт о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками», предусматривает шестимесячный ультиматум для TikTok разорвать связи со своей материнской компанией ByteDance или подвергнуться риску быть запрещенным в американских магазинах приложений.

Одобрение законопроекта президентом страны последовало за его продвижением через начальную законодательную стадию в Палате представителей. Республиканцы намерены в ближайшее время вынести законопроект на голосование. Компания TikTok решительно выступила против предложенного законопроекта.

Бывший президент Дональд Трамп, который ранее выступал за продажу TikTok американской компании, теперь выступает против законопроекта, полагая, что запрет TikTok только усилит конкурентов, что не лучшим образом скажется на рынке в целом.