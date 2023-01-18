Пригожин назвал YouTube "чумой нашего времени" и предупредил о скорой блокировке видеосервиса

По словам Пригожина, YouTube – “информационная чума нашего времени”. И есть две причины, почему при этом его не закрывают.

Одна их них заключается в том, что “существует абсолютно нелепое мнение о том, что больше некуда выкладывать видео и негде его хранить”, с чем Пригожин не согласен. А другая и “главная” причина, что “у нас сегодня огромное количество людей, которые мыслят только об одном – поскорее бы Россия проиграла … поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас”.

Но помимо этого, бизнесмен заявил, что скоро видеоплатформу все равно закроют: “А теперь я вам по секрету скажу одну вещь … в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен”.

Ura.ru, однако, со ссылкой на главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна сообщили, что в комитете о таком слышат впервые.