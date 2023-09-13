Приложение Apple будет следить за использованием людьми чистой энергии

Эта функция позволяет пользователям планировать выполнение энергоемких задач, таких как работа электроприборов или зарядка электромобилей, на периоды, когда доступны более чистые источники энергии.

Функция Grid Forecast будет доступна на различных устройствах Apple, включая iPhone, iPad, Mac и Apple Watch, после публичного запуска iOS 17 18 сентября. Он также будет доступен в виде виджета для iOS или виджета для часов и первоначально будет ограничен территорией США.