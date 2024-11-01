GitHub Copilot — это инструмент, разработанный GitHub в сотрудничестве с OpenAI, который служит виртуальным помощником для программистов. Он использует искусственный интеллект для автоматизации процесса написания кода, предлагая контекстуальные подсказки и автозаполнение кода в реальном времени. Он поддерживает различные языки программирования, включая Swift и Objective-C. Ранее он был доступен в таких популярных IDE, как Android Studio и Visual Studio Code.

Чтобы получить доступ к бета-тесту, разработчикам необходимо иметь действующую лицензию GitHub Copilot и следовать руководству, доступному на сайте GitHub.