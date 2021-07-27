Приложение Citizen начнёт платить людям за трансляции с мест преступлений

Citizen ищет добровольцев, которым будет платить $200-250 (14-18 тысяч рублей) за онлайн-трансляции. Им придётся отслеживать совершенно разные ситуации: от пропажи детей до пожаров домов. Также пользователей просят разговаривать с очевидцами и полицией.

Соискатели должны быть быстрыми — им нужно вовремя оказывать на месте происшествия и не стесняться проводить там расследовательскую работу.

Подходящих людей ищут в США. Приложение Citizen доступно в магазинах Google Play и App Store, но в России такая программа не работает.