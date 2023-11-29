Приложение для Android TV подверглось абсурдной блокировке из-за ссылки на сайт Warner Bros.

Это странное решение было принято после того, как в мае приложение Саба было приостановлено по обвинению в содействии доступу к пиратскому сайту. Несмотря на апелляцию и встречное уведомление DMCA, Google Play отклонил апелляцию в течение 24 минут. Саба подчеркивает, что Downloader - это простой веб-браузер и файловый менеджер, не содержащий никакого контрафактного контента.

Разочарование Сабы перекликается с его мнением по поводу предыдущей приостановки, когда он выразил сомнение в том, что Google не предпринимает никаких усилий для проверки заявлений. Абсурдность наказания браузера за загрузку веб-сайта создает сомнительный прецедент для разработчиков приложений и вызывает опасения по поводу злоупотребления DMCA в политике магазинов приложений.