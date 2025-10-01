Приложение для анонимных опросов Sendit обвинили в незаконном сборе данных

FTC утверждает, что Sendit сам отправлял пользователям провокационные фиктивные сообщения, например «Ты бы встречался со мной?» или «Пробовал алкоголь?». А вот чтобы узнать, кто отправил сообщение, нужно было купить подписку Diamond Membership за $ 9,99, при этом ещё и не было ясно, что это еженедельная подписка. Информация о «отправителе» часто была ложной.

Кроме того, Sendit собирал данные о пользователях младше 13 лет без согласия родителей, что запрещено местными законами. В 2022 году более 116 000 таких пользователей зарегистрировались в приложении, но родители не были уведомлены.

Теперь FTC требует привлечь компанию к ответственности.