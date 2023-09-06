Приложение для чтения книг Kindle перестанут поддерживать на Mac

Ожидается, что в новом приложении будет расширен функционал чтения книг и улучшено управление библиотекой. Оно будет иметь более современный дизайн, соответствующий приложению Kindle для iOS.

Если старое приложение Kindle Classic было построено на Java, то новая версия будет основана на фреймворке React Native, который должен обеспечить более высокую производительность и стабильность. Переход на новое приложение связан с тем, что текущая версия подверглась критике за различные проблемы, включая неработающие функции и сбои.

Однако стоит отметить, что новое приложение может иметь более высокие системные требования, что может ограничить его доступность на старых компьютерах Mac.