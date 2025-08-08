Приложение для мужчин, где они оценивают женщин, оказалось небезопасным

Журнал TechCrunch выяснил, что любой мог получить доступ к данным пользователей TeaOnHer — это имена, электронные адреса, загруженные фото водительских удостоверений и селфи. Кроме того, были найдены логин и пароль администратора приложения.

Проблемы безопасности повторяют ситуацию с оригинальным приложением Tea, которое недавно пострадало от утечки данных, включая номера телефонов и личные истории пользователей.

Видимо, пора знакомиться по старинке, через знакомых.