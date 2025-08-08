Приложение для мужчин, где они оценивают женщин, оказалось небезопасным

Опубликовано 08 августа 2025, 17:161 мин.
Приложение для мужчин, где они оценивают женщин, оказалось небезопаснымКто бы думал
Появилось новое приложение TeaOnHer — аналог популярного сервиса Tea, который помогает женщинам анонимно делиться информацией о мужчинах, с которыми они встречались. TeaOnHer делает то же самое, но уже со стороны мужчин. Однако и у него обнаружились серьёзные проблемы с безопасностью.
Журнал TechCrunch выяснил, что любой мог получить доступ к данным пользователей TeaOnHer — это имена, электронные адреса, загруженные фото водительских удостоверений и селфи. Кроме того, были найдены логин и пароль администратора приложения.
Проблемы безопасности повторяют ситуацию с оригинальным приложением Tea, которое недавно пострадало от утечки данных, включая номера телефонов и личные истории пользователей.
Видимо, пора знакомиться по старинке, через знакомых.