Приложение для «оценки» мужчин взлетело на первое место в App Store, но данные слили

Опубликовано 26 июля 2025, 18:301 мин.
Приложение для «оценки» мужчин взлетело на первое место в App Store, но данные слилиТут же пострадало от утечки данных
Приложение Tea, позволяющее женщинам анонимно оценивать и оставлять отзывы о мужчинах, с недавних пор стало очень популярным — оно заняло первое место в App Store и получило внимание СМИ. Но вскоре после этого произошла утечка данных.
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Как сообщает 404 Media, пользователи с форума 4chan нашли открытую базу данных Tea на платформе Google Firebase. Там хранились личные данные и фотографии, в том числе селфи, которые женщины отправляли для верификации аккаунта. Некоторые из этих материалов, по слухам, уже попали в Интернет.
Представители Tea подтвердили факт взлома и сообщили, что утечка затронула около 72 000 изображений, включая 13 000 селфи и документов, отправленных более двух лет назад, а также 59 000 фотографий из постов, комментариев и личных сообщений.
Компания заявила, что текущие данные пользователей, по их информации, не пострадали. При этом утекшие изображения изначально хранились для выполнения требований по предотвращению кибербуллинга.