Приложение для «оценки» мужчин взлетело на первое место в App Store, но данные слили

Как сообщает 404 Media, пользователи с форума 4chan нашли открытую базу данных Tea на платформе Google Firebase. Там хранились личные данные и фотографии, в том числе селфи, которые женщины отправляли для верификации аккаунта. Некоторые из этих материалов, по слухам, уже попали в Интернет.

Представители Tea подтвердили факт взлома и сообщили, что утечка затронула около 72 000 изображений, включая 13 000 селфи и документов, отправленных более двух лет назад, а также 59 000 фотографий из постов, комментариев и личных сообщений.

Компания заявила, что текущие данные пользователей, по их информации, не пострадали. При этом утекшие изображения изначально хранились для выполнения требований по предотвращению кибербуллинга.