Приложение для переписки компьютерных игроков Discord назвали логовом экстремистов

Сообщается, что Discord и другие подобные платформы активно используются для продвижения «экстремистски» и «ультраправых» идей. Экстремисты якобы пытаются внушить подросткам, что COVID-19 — выдумка, и вакцинация не нужна, а также, что количество белых людей в той же Великобритании стремительно падает.

The Guardian приводит результаты опроса учителей, согласно которому 95% из них слышали, как ученики выражают расистские взгляды, а 90% — как высказывают гомофобные взгляды или обсуждают конспирологические теории.

Ранее в России в массовых убийствах в школах виновато увлечение видеоиграми.