Приложение для переписки компьютерных игроков Discord назвали логовом экстремистов

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Приложение для переписки компьютерных игроков Discord назвали логовом экстремистовТаковы выводы британских аналитиков
Издание The Guardian заявило, что сторонники «ультраправых» идей стали активно использовать онлайн-игры для вербовки молодёжи. В качестве канала коммуникации с экстремистами называют Discord — бесплатный мессенджер, наиболее популярный у геймеров.
Сообщается, что Discord и другие подобные платформы активно используются для продвижения «экстремистски» и «ультраправых» идей. Экстремисты якобы пытаются внушить подросткам, что COVID-19 — выдумка, и вакцинация не нужна, а также, что количество белых людей в той же Великобритании стремительно падает.
The Guardian приводит результаты опроса учителей, согласно которому 95% из них слышали, как ученики выражают расистские взгляды, а 90% — как высказывают гомофобные взгляды или обсуждают конспирологические теории.
Ранее в России в массовых убийствах в школах виновато увлечение видеоиграми.
Источник: The Guardian