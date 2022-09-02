Приложение для прослушивание музыки «Звук» удалили из магазина на iPhone

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Приложение для прослушивание музыки «Звук» удалили из магазина на iPhoneЕго больше нельзя скачать
Приложение музыкального сервиса «Звук» пропало из App Store. В компании отказались комментировать произошедшее.
В апреле Сбер вышел из состава акционеров компании, после чего из названия приложения «СберЗвук» исчезла приставка с названием банка.
Тогда же из App Store пропали приложения «Сбербанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X» и другие. В августе и июне в магазине появились копии некоторых из них — СБОЛ и «Инвстр». 23 августа удалили и СБОЛ.