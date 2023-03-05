Приложение для психотерапии помогло снизить сахар в крови

В исследовании участвовали 668 пациентов с диабетом 2-го типа. Часть из них использовала приложение, которое задавало пользователям несколько вопросов и не давало при этом рекомендаций.

Через три месяца у пользователей приложения уровень гликированного гемоглобина снизился на 0,4%. Причём этот эффект сохранялся длительное время. Некоторые пользователи даже прекратили приём инсулина или смогли снизить свою дозу.

Приложение позволяет перестроить своё поведение так, чтобы добиться преимуществ для здоровья. Используется когнитивно-поведенческий подход. Участники тратили на приложение менее шести минут в день.