Приложение для психотерапии помогло снизить сахар в крови

Приложение для психотерапии помогло снизить сахар в кровиОно позволило изменить поведение
Учёные из Университета Колорадо разработали приложение для психотерапии, которое вдобавок помогает пациентам с диабетом снизить уровень сахара в крови.
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В исследовании участвовали 668 пациентов с диабетом 2-го типа. Часть из них использовала приложение, которое задавало пользователям несколько вопросов и не давало при этом рекомендаций.
Через три месяца у пользователей приложения уровень гликированного гемоглобина снизился на 0,4%. Причём этот эффект сохранялся длительное время. Некоторые пользователи даже прекратили приём инсулина или смогли снизить свою дозу.
Приложение позволяет перестроить своё поведение так, чтобы добиться преимуществ для здоровья. Используется когнитивно-поведенческий подход. Участники тратили на приложение менее шести минут в день.