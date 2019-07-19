Приложение для раздевания девушек на фото выставили на продажу

Приобрести можно домен deepnude.com, права на интеллектуальную собственность, исходные коды и алгоритмы, само приложение и базу данных, а также аккаунт в Twitter. Размещено объявление на площадке Flippa.

По словам создателей, они хотели бы найти инвестора, который грамотно использовал бы потенциал программы, а также гарантировал её профессиональное развитие. Продать DeepNude авторы решили потому, что их ресурсов больше недостаточно для того, чтобы гарантировать использование сервиса в благих целях и защищать его от взлома.

Будущему владельцу приложения создатели рекомендуют задуматься о таких направлениях, как добавление возможности «раздевать» мужчин, других дополнительных функций, а также устранение багов.