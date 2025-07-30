Приложение для секс-игрушек Lovense допустило утечку данных

BobDaHacker обнаружил уязвимость ещё в марте и сообщил об этом компании, но Lovense не спешила её устранять. Исследователь создал скрипт, который за секунду превращает имя пользователя в его имейл.

Позже выяснилось, что, зная имейл и используя специальный токен, можно полностью захватить аккаунт другого человека. Lovense утверждает, что устранила ошибку ещё в апреле, но BobDaHacker говорит, что это не так.

Компания заявила, что полное исправление займёт до 14 месяцев, так как быстрый вариант потребует от всех пользователей немедленного обновления приложения, что может вызвать проблемы.

В итоге Lovense выпустила обновление, которое, по их словам, решает проблему. Но полная защита начнёт действовать только после того, как все пользователи установят новую версию.