Приложения
Опубликовано 30 июля 2025, 13:37
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Приложение для секс-игрушек Lovense допустило утечку данных

И не спешило это исправлять
Компания Lovense, производитель умных секс-игрушек с дистанционным управлением через интернет, допустила серьёзную утечку данных. По словам исследователя безопасности под псевдонимом BobDaHacker, в приложении Lovense можно было узнать электронную почту любого пользователя, зная лишь его никнейм. Это открывало возможность захвата чужих аккаунтов.
Приложение для секс-игрушек Lovense допустило утечку данных
© charlesdeluvio

BobDaHacker обнаружил уязвимость ещё в марте и сообщил об этом компании, но Lovense не спешила её устранять. Исследователь создал скрипт, который за секунду превращает имя пользователя в его имейл.

Позже выяснилось, что, зная имейл и используя специальный токен, можно полностью захватить аккаунт другого человека. Lovense утверждает, что устранила ошибку ещё в апреле, но BobDaHacker говорит, что это не так.

Компания заявила, что полное исправление займёт до 14 месяцев, так как быстрый вариант потребует от всех пользователей немедленного обновления приложения, что может вызвать проблемы.

В итоге Lovense выпустила обновление, которое, по их словам, решает проблему. Но полная защита начнёт действовать только после того, как все пользователи установят новую версию.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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