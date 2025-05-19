Приложение для смартфона научили диагностировать болезнь крови по фото ногтей

Анемия затрагивает миллиарды людей по всему миру, вызывая усталость, слабость и другие осложнения. Новое приложение позволяет выявить её без инвазивных процедур, таких как забор крови.

Принцип работы прост: пользователь фотографирует свои ногти, а ИИ анализирует их цвет и текстуру. Эти характеристики могут указывать на изменения уровня гемоглобина, так как бледность или необычный оттенок ногтей часто связаны с анемией. По данным исследования, опубликованного в журнале PNAS, приложение демонстрирует точность, сравнимую с клиническими анализами, с погрешностью всего ±0.7 г/дл.

Приложение не заменяет полноценную диагностику, но служит инструментом для раннего скрининга, помогая людям вовремя обратиться к врачу. Разработчики надеются, что технология найдёт применение в здравоохранении.

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