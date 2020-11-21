Приложения
Сегодня 15:24
Приложение для смартфона позволило слепым заниматься бегом
Оно даёт звуковые сигналы, если человек отклонился от траектории
Разработчики Google создали приложение для смартфона, которое позволяет слепым заниматься бегом без поводыря. Используются звуковые подсказки.
Как пишет «N + 1», новое приложение Google использует технологию компьютерного зрения. Для работы программы нужен смартфон с мощным процессором, так как она применяет алгоритмы машинного обучения, которые действуют без подключения к интернету. Ещё один нюанс — приложение работает только с размеченными дорогами. Компьютерному зрению необходимо наличие яркой линии посередине.
Бегун должен закрепить смартфон на поясе так, чтобы его камера была направлена на дорогу перед человеком. Также к устройству нужно подключить наушники. Затем можно бежать. Если человек отклонится вбок от центра, система выдаст звуковой сигнал. Он поступит в наушник с той стороны, в которую человек смещается.