Приложение для смартфона позволило слепым заниматься бегом

Как пишет «N + 1», новое приложение Google использует технологию компьютерного зрения. Для работы программы нужен смартфон с мощным процессором, так как она применяет алгоритмы машинного обучения, которые действуют без подключения к интернету. Ещё один нюанс — приложение работает только с размеченными дорогами. Компьютерному зрению необходимо наличие яркой линии посередине.

Бегун должен закрепить смартфон на поясе так, чтобы его камера была направлена на дорогу перед человеком. Также к устройству нужно подключить наушники. Затем можно бежать. Если человек отклонится вбок от центра, система выдаст звуковой сигнал. Он поступит в наушник с той стороны, в которую человек смещается.