Приложение для смартфонов оказалось способно заставить женщин полюбить себя

Учёные исследовали эффективность мобильного приложения у женщин с высоким риском развития расстройств относительно восприятия своего тела. 95 участниц были случайным образом разделены на группы немедленного (iApp) и отложенного использования (dApp) приложения. Женщины из первой группы начали использовать приложение сразу, а из второй — через 16 дней.

Использованное приложение (OCD.app — Anxiety Mood & Sleep) призвано помочь молодым людям улучшить представление о своём теле. Пользователи проводят пальцем вниз, чтобы принять положительные утверждения о своём теле, и вверх, чтобы отклонить отрицательные утверждения.

Оказалось, что первая группа показала уменьшение симптомов дисморфии (чрезмерная самокритичность к своей внешности) и неудовлетворённости телом, связанной с расстройствами пищевого поведения, через 16 дней.