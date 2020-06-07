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Приложение для SMS в Android будет частично копировать оформление Gmail
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Приложение для SMS в Android будет частично копировать оформление Gmail. Стало известно, что Google Messages получает верхнюю строку поиска, подобную той, что есть в почтовом клиенте.
Новый дизайн появился в бета-версии Google Messages. Существующая стабильная версия приложения имеет простую белую строку заголовка с отдельной кнопкой поиска справа. В новом дизайне вся строка заголовка будет функционировать как поиск.
Изменения хорошо видны на этом ролике:
Напомним, недавно Google случайно рассекретила нововведения грядущей версии Android. Стало известно, что система получит три новых типа значков в оформлении, изменённое меню питания и модифицированную «шторку». Сама компания перенесла официальную презентацию бета-версии Android 11 из-за протестов в США.