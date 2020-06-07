Приложение для SMS в Android будет частично копировать оформление Gmail

Новый дизайн появился в бета-версии Google Messages. Существующая стабильная версия приложения имеет простую белую строку заголовка с отдельной кнопкой поиска справа. В новом дизайне вся строка заголовка будет функционировать как поиск.

Изменения хорошо видны на этом ролике: