Приложение для созвонов Microsoft Teams получит переводчик в реальном времени

Функция станет доступна в начале 2025 года для подписчиков Microsoft 365. Microsoft заверяет, что биометрические данные не будут храниться.

Однако такие технологии «голосового клонирования» вызывают опасения из-за возможных злоупотреблений, включая создание дипфейков и мошенничество, пишут СМИ. Например, в этом году киберпреступники с помощью ИИ провели поддельную встречу в Teams, что привело к утрате $ 25 миллионов.

Microsoft подчеркивает, что будут предприняты меры по защите от подобных злоупотреблений, хотя детали пока не раскрываются.