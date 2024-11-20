Приложение для созвонов Microsoft Teams получит переводчик в реальном времени

Опубликовано 20 ноября 2024, 18:451 мин.
Приложение для созвонов Microsoft Teams получит переводчик в реальном времениГолосовое клонирование
Microsoft объявила о планах внедрить в платформу Teams инструмент под названием Interpreter. Представленный на Microsoft Ignite 2024, он позволит пользователям переводить речь в реальном времени на девять языков — английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, китайский (мандарин) и испанский, — имитируя собственный голос человека.
Функция станет доступна в начале 2025 года для подписчиков Microsoft 365. Microsoft заверяет, что биометрические данные не будут храниться.
Однако такие технологии «голосового клонирования» вызывают опасения из-за возможных злоупотреблений, включая создание дипфейков и мошенничество, пишут СМИ. Например, в этом году киберпреступники с помощью ИИ провели поддельную встречу в Teams, что привело к утрате $ 25 миллионов.
Microsoft подчеркивает, что будут предприняты меры по защите от подобных злоупотреблений, хотя детали пока не раскрываются.
Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный