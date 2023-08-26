Приложение для тонкой настройки мониторов для MacOS получило крупное обновление

В обновлении появился новый интерфейс с «современным» меню, в котором используются ползунки, вдохновленные Пунктом управления macOS. Каждый подключенный дисплей имеет свой раздел, что облегчает поиск таких элементов управления, как источник входного сигнала, настройки разрешения и отключение дисплея.

Среди новых функций - предустановки, позволяющие сохранять настройки для нескольких экранов и восстанавливать их одним щелчком мыши.

Опция Sync синхронизирует настройки всех подключенных дисплеев, поддерживается управление кнопкой Mute на совместимых дисплеях, настройки HiDPI, улучшено управление сочетаниями клавиш. DisplayBuddy особенно полезна для дисплеев других производителей, не имеющих глубокой интеграции с macOS.