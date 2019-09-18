Приложение для Wi-Fi в российском метро разослало призывы спасти страну

Компания «МаксимаТелеком» управляет сетями Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга, в наземном транспорте и нескольких региональных аэропортах. Подключаться к Wi-Fi можно и без приложения, но некоторые используют его, чтобы управлять платной подпиской для доступа к сети.

Сегодня днём пользователям MT_Free пришли несколько десятков уведомлений с текстом «Йоу. Гай-гуй спасай Россию». Как рассказали представители «МаксимаТелеком» изданию VC.ru, приложение не было взломано. Однако, по какой причине произошла рассылка, в компании не раскрывают.

«Мы немедленно остановили сервис рассылки и в настоящее время изучаем причины. Приносим извинения пользователям за доставленные неудобства», — сообщили представители оператора.