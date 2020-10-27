Приложение для знакомств Tinder добавило видеозвонки

Опция называется Face to Face. Она позволяет пользователям общаться по видеочату. Компания рассказала, что получила положительные отзывы от тех людей, которые тестировали видеочаты, поэтому решила сделать функцию общедоступной.

Эта опция, в первую очередь, была введена ради безопасности пользователей. Она стоит в одном ряду, например, с технологией распознавания оскорбительных сообщений и верификацией фотографий.

Для начала видеозвонка нужно, чтобы опция была включена у обоих собеседников. Кроме того, видеочат может быть открыт, только если обе стороны согласятся на это. Tinder позволяет пожаловаться на тех пользователей, которые будут вести себя непристойно во время видеозвонка.