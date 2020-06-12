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Приложение для знакомств Tinder нарушило свои правила после критики борцов за права темнокожих
Разрешило пользователям сбор средств через приложение
Одно из самых популярных приложений для знакомств Tinder ранее не позволяло на своей площадке продвигать что-либо в пропагандистских или рекламных целях. Из-за этого сервис сначала заблокировал десятки пользователей, которые просили других подписать петиции или сделать донаты в пользу движения Black Lives Matter. Однако это событие вызвало шквал негативных отзывов, и площадка была вынуждена отменить бан. По сути, Tinder нарушил свои же правила после критики борцов за права темнокожих
Впрочем, если верить твитам некоторых пользователей, то кого-то Tinder сначала заблокировал в принципе из-за упоминания Black Lives Matter. Одна девушка пишет: «Вчера я поменяла био в своём Tinder на “All Black Lives Matter. Если вы так не думаете, то свайпайте влево”, и мой аккаунт забанили».
После критики представитель Tinder заявил журналистам, что компания поддерживает данное движение и перестанет банить людей, которые используют приложение как способ собрать средства для борьбы.