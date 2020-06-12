Приложение для знакомств Tinder нарушило свои правила после критики борцов за права темнокожих

Впрочем, если верить твитам некоторых пользователей, то кого-то Tinder сначала заблокировал в принципе из-за упоминания Black Lives Matter. Одна девушка пишет: «Вчера я поменяла био в своём Tinder на “All Black Lives Matter. Если вы так не думаете, то свайпайте влево”, и мой аккаунт забанили».

После критики представитель Tinder заявил журналистам, что компания поддерживает данное движение и перестанет банить людей, которые используют приложение как способ собрать средства для борьбы.