Приложение для знакомств Tinder позволит выявлять насильников

Компания инвестировала в некоммерческую организацию Garbo, которая позволяет людям проверять других на предмет наличия арестов и свидетельств о совершённом насилии. The Verge пишет, что пользователи Tinder получат доступ к аналогичной функции. В Garbo утверждают, что собирают лишь публичные данные о случаях насилия, в том числе сведения об арестах, обвинительных приговорах, запретительных судебных приказах и т.д.

При этом принципиальная позиция Garbo — не публиковать обвинения в хранении наркотиков. Это, по словам представителей организации, было бы несправедливо, ведь обвинений такого рода в отношении темнокожих гораздо больше, чем в отношении белых. Кроме того, наркотики, как утверждает Garbo, не имеют достоверного отношения к гендерному насилию, которое организация хочет предотвращать.

Новая функция Tinder будет платной. Скоро её начнут тестировать в приложении.