Приложение для знакомств запретило публиковать фото в бикини, сделанные не на улице

Как пишет Engadget, приложение удалило фото художницы Кали Роковитц (Cali Rockowitz), на котором она была в бюстгальтере. Дело в том, что снимок нарушал политику Bumble, по которой запрещено публиковать фотографии с людьми в купальниках или нижнем белье, сделанные в помещении. Редактировать снимки, чтобы сменить им фон, например, тоже запрещено.

Представители сервиса рассказали журналистам, что правила вступили в силу в 2016 года после жалоб от пользователей. Также специалисты провели исследование и выяснили, что снимки без одежды в ванной чаще всего свайпали влево — то есть людям они не нравились.