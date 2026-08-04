Приложение Google AI Studio предзаказали около 800 тыс человек… а его отменили

Приложение должны были представить ещё в мае. Оно предназначалось для пользователей, которые хотели бы создавать, тестировать и публиковать свои собственные ИИ-приложения прямо со смартфона. Также обещали функцию «ремикса» приложений и синхронизацию проектов между устройствами.

Однако теперь Google решила не выпускать отдельное приложение, а встроить все его возможности в уже существующее приложение Gemini. Компания пояснила, что не хочет заставлять пользователей устанавливать «ещё одно приложение» и предпочитает сделать Gemini единым центром для всех ИИ-функций.