Приложения
Опубликовано 04 августа 2026, 12:26
1 мин.

Приложение Google AI Studio предзаказали около 800 тыс человек… а его отменили

Функции перенесут в Gemini
Google отказывается от запуска отдельного мобильного приложения AI Studio, хотя его предзаказали уже около 800 тысяч человек на Android и iOS.
Приложение Google AI Studio предзаказали около 800 тыс человек… а его отменили

© Google

Приложение должны были представить ещё в мае. Оно предназначалось для пользователей, которые хотели бы создавать, тестировать и публиковать свои собственные ИИ-приложения прямо со смартфона. Также обещали функцию «ремикса» приложений и синхронизацию проектов между устройствами.

Однако теперь Google решила не выпускать отдельное приложение, а встроить все его возможности в уже существующее приложение Gemini. Компания пояснила, что не хочет заставлять пользователей устанавливать «ещё одно приложение» и предпочитает сделать Gemini единым центром для всех ИИ-функций.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ANDROID
,
#приложение
,
#искусственный интеллект
,
#Google
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Приложения/
  4. Приложение Google AI Studio предзаказали около 800 тыс человек… а его отменили