Приложение Google для поиска устройств скачали полмиллиарда раз

Опубликовано 12 июля 2024, 01:30
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Приложение Google для поиска устройств скачали полмиллиарда разFind My Device достигло важной вехи
Приложение Google Find My Device достигло важной для себя вехи, превысив 500 миллионов загрузок в Play Store. Приложение было запущено 11 декабря 2013 года, а в начале 2023 года претерпело значительный редизайн, приняв "философию дизайна" Material You.
© Скриншот Ferra.ru / Google
Изначально приложение было известно своим пользовательским интерфейсом на основе карт и карусели устройств, теперь же оно имеет упрощенный интерфейс, отображающий список устройств. С его помощью пользователи могут находить телефоны, планшеты, часы на Wear OS, наушники и недавно добавленные Android-трекеры (что ускорило набор загрузок приложения). Пользователи также могут выполнять такие действия, как воспроизведение звука, блокировка устройств, добавление пользовательских сообщений и стирание данных.
Несмотря на популярность приложения, некоторые пользователи отмечают такие проблемы, как отсутствие иконок устройств, которые Google продолжает добавлять.