Приложение Google для поиска устройств скачали полмиллиарда раз

Изначально приложение было известно своим пользовательским интерфейсом на основе карт и карусели устройств, теперь же оно имеет упрощенный интерфейс, отображающий список устройств. С его помощью пользователи могут находить телефоны, планшеты, часы на Wear OS, наушники и недавно добавленные Android-трекеры (что ускорило набор загрузок приложения). Пользователи также могут выполнять такие действия, как воспроизведение звука, блокировка устройств, добавление пользовательских сообщений и стирание данных.

Несмотря на популярность приложения, некоторые пользователи отмечают такие проблемы, как отсутствие иконок устройств, которые Google продолжает добавлять.