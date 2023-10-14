Приложение «Google Камера» теперь «Pixel Камера»: без рут-прав оно бессмысленно

Описание приложения также было обновлено, чтобы подчеркнуть возможности, которые оно предлагает, включая режим «Портрет», «Ночная съемка», «Таймлапс» и «Кинематографическое размытие». Кроме того, Google уточняет, что «последняя версия Pixel Camera» совместима с устройствами Pixel под управлением Android 14 и выше.

Обновление подтверждает эксклюзивный статус приложения камеры для устройств Pixel, подчеркивая уникальные функции, доступные в том числе на Pixel 8 Pro. Правда, можно «обмануть» приложение, чтобы пользоваться им и на других Android-устройствах, однако нужны Root-права (гайды можно найти в Интернете).