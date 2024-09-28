Приложение Google NotebookLM научилось пересказывать видео с YouTube

Просто добавив YouTube-ссылку в NotebookLM, пользователи могут получить краткий обзор основных тем, обсуждаемых в видео, а также ссылки на конкретные таймкоды для дальнейшего изучения.

Кроме того, NotebookLM может генерировать "Аудиообзор" - обсуждение в стиле подкаста на основе содержания видео.

Правда, в настоящее время функция испытывает трудности с теми видео, которые были опубликованы за последние два дня.

Помимо интеграции с YouTube, NotebookLM теперь поддерживает MP3-форматы, позволяя пользователям искать в расшифрованных разговорах конкретную информацию.