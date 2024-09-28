Приложение Google NotebookLM научилось пересказывать видео с YouTube

Опубликовано 28 сентября 2024, 11:151 мин.
Приложение Google NotebookLM научилось пересказывать видео с YouTubeС помощью искусственного интеллекта
ИИ-приложение для ведения заметок NotebookLM от Google представило новую функцию, которая позволяет пользователям “глубже погрузиться в видеоролики YouTube”, обобщая содержание и извлекая ключевые темы из транскриптов видео, в том числе автогенерированных, пишут СМИ.
Просто добавив YouTube-ссылку в NotebookLM, пользователи могут получить краткий обзор основных тем, обсуждаемых в видео, а также ссылки на конкретные таймкоды для дальнейшего изучения.
Кроме того, NotebookLM может генерировать "Аудиообзор" - обсуждение в стиле подкаста на основе содержания видео.
Правда, в настоящее время функция испытывает трудности с теми видео, которые были опубликованы за последние два дня.
Помимо интеграции с YouTube, NotebookLM теперь поддерживает MP3-форматы, позволяя пользователям искать в расшифрованных разговорах конкретную информацию.