Приложение Google Phone перестанет показывать ближайшие заведения

Приложение Google Phone перестанет показывать ближайшие заведенияФокус переключается на расширенные функции звонков
С начала февраля пользователи, участвующие в бета-тесте обновлений, заметили пропажу этой функции. Теперь это изменение распространяется на всех с последним стабильным релизом (версия 125). Исчезла возможность поиска мест, заведений и т. п. непосредственно в приложении Phone, на смену ей пришла строка поиска, ориентированная исключительно на контакты. Кроме того, полностью исчезла настройка «Места поблизости».
По словам Google, «лишь очень небольшое количество людей» пользовалось поиском «Мест по близости». Хотя для некоторых он был удобен, его точность не всегда была надежной.
Google подчеркивает свое стремление «создавать самые качественные, самые надежные и самые инновационные возможности для телефонных звонков». Удаление функции Nearby Places «высвобождает ресурсы для этой цели».
Пользователям, привыкшим искать заведения через приложение Phone, Google предлагает воспользоваться своими картами, где можно найти телефонные номера кафе, ресторанов и просто общественных мест.