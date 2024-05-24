Приложение Google получило собственный центр уведомлений на Android

Знакомый значок колокольчика присоединился к «Открыть», «Поиск» и «Сохраненные» в нижней части экрана. Это дополнение придает оповещениям Google Search «целенаправленность и организованность», отмечают СМИ.

Прошли те времена, когда приходилось полагаться только на историю уведомлений в системе. Новая лента отображает текущую и предстоящую погоду, информацию о рейсах, спортивные результаты, новинки кино и даже «слово дня», разделенное на категории «Сегодня» и «Ранее».

Нажав на уведомление, вы сразу перейдете к соответствующему результату поиска Google, а в каждом пункте можно удалить его, отключить похожие оповещения или отправить отзыв.

В настоящее время это обновление распространяется в бета-версии (15.20), поэтому оно может быть доступно не всем.