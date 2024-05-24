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Приложения
Опубликовано 24 мая 2024, 01:30
1 мин.

Приложение Google получило собственный центр уведомлений на Android

Кнопка присоединилась к нижнему “бару”
Google наконец-то выделил для своего приложения специальную вкладку «Уведомления».
Приложение Google получило собственный центр уведомлений на Android
© 9to5Google

Знакомый значок колокольчика присоединился к «Открыть», «Поиск» и «Сохраненные» в нижней части экрана. Это дополнение придает оповещениям Google Search «целенаправленность и организованность», отмечают СМИ.

Прошли те времена, когда приходилось полагаться только на историю уведомлений в системе. Новая лента отображает текущую и предстоящую погоду, информацию о рейсах, спортивные результаты, новинки кино и даже «слово дня», разделенное на категории «Сегодня» и «Ранее».

Нажав на уведомление, вы сразу перейдете к соответствующему результату поиска Google, а в каждом пункте можно удалить его, отключить похожие оповещения или отправить отзыв.

В настоящее время это обновление распространяется в бета-версии (15.20), поэтому оно может быть доступно не всем.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#обновление
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#Google
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#уведомления