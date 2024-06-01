Приложение Google Телефон получило небольшой редизайн

Опубликовано 01 июня 2024, 06:00
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Приложение Google Телефон получило небольшой редизайнБолее “элегантный” вид с прозрачной строкой состояния
Приложение Google Phone получило едва заметное, но долгожданное обновление: на экране вызовов появилась прозрачная строка состояния.
Ранее на экране вызова сверху отображалась черная строка состояния, которая могла конфликтовать с некоторыми темами Dynamic Color. Новая прозрачная полоса обеспечивает более «плавный и захватывающий эффект», особенно на устройствах с яркими обоями, пишут СМИ.
Это обновление, которое, вероятно, будет глобально реализовано в версии 128, совпадает с более широкими усилиями Google по стимулированию разработчиков к внедрению дизайна «от края до края».
Google считает, что такой подход обеспечивает более «приятный и премиальный» опыт, что подтверждается «внутренними исследованиями пользователей».