Приложение «Госуслуги Моя школа» с мая скачали 1,5 млн раз

Для школьников и их родителей

Приложение «Госуслуги Моя школа» помогает школьникам и их родителям планировать день, отслеживать домашние задания и оценки. С момента запуска в мае 2025 года его установили почти 1,5 млн человек, сообщили в Минцифры.