Приложение «Госуслуги Моя школа» с мая скачали 1,5 млн раз

Приложение «Госуслуги Моя школа» с мая скачали 1,5 млн разДля школьников и их родителей
© Минцифры
Что умеет приложение:
-
Планировать расписание: школьные уроки автоматически обновляются, а родители и дети могут добавлять свои записи — визиты к врачу, кружки или занятия с репетитором.
-
Доступ к электронным материалам из школьной библиотеки.
-
Отслеживать выполнение домашних заданий и прогресс ребёнка.
-
Сравнивать оценки с результатами всего класса, следить за успеваемостью.
-
Родитель может поддержать и похвалить ребёнка дистанционно.
Безопасность и защита данных? Всё есть:
-
Вход через Госуслуги.
-
Интерфейс соответствует стандарту контрастности.
-
Данные видны только родителю и ребёнку.
-
Информация хранится в школьных системах, а не в приложении.
-
Использование приложения — добровольное, данные подключаются только с согласия родителей. Дети старше 14 лет могут дать согласие сами.
Пока Москва и Санкт-Петербург не подключены, жители этих городов используют региональные аналоги.
Скачать приложение можно через: RuStore, Google Play, AppGallery, App Store.