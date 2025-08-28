Приложения
Приложение «Госуслуги Моя школа» с мая скачали 1,5 млн раз

Для школьников и их родителей
Приложение «Госуслуги Моя школа» помогает школьникам и их родителям планировать день, отслеживать домашние задания и оценки. С момента запуска в мае 2025 года его установили почти 1,5 млн человек, сообщили в Минцифры.
Что умеет приложение:

  • Планировать расписание: школьные уроки автоматически обновляются, а родители и дети могут добавлять свои записи — визиты к врачу, кружки или занятия с репетитором.

  • Доступ к электронным материалам из школьной библиотеки.

  • Отслеживать выполнение домашних заданий и прогресс ребёнка.

  • Сравнивать оценки с результатами всего класса, следить за успеваемостью.

  • Родитель может поддержать и похвалить ребёнка дистанционно.

Безопасность и защита данных? Всё есть:

  • Вход через Госуслуги.

  • Интерфейс соответствует стандарту контрастности.

  • Данные видны только родителю и ребёнку.

  • Информация хранится в школьных системах, а не в приложении.

  • Использование приложения — добровольное, данные подключаются только с согласия родителей. Дети старше 14 лет могут дать согласие сами.

Пока Москва и Санкт-Петербург не подключены, жители этих городов используют региональные аналоги.

Скачать приложение можно через: RuStore, Google Play, AppGallery, App Store.