Приложение ИИ Google Gemini достигло миллиарда ежемесячных пользователей

Опубликовано 12 августа 2026, 16:031 мин.
Приложение ИИ Google Gemini достигло миллиарда ежемесячных пользователейКак и ChatGPT
ИИ Google в качестве отдельного приложения теперь используют более миллиарда человек каждый месяц. Это, кстати, 14-й продукт компании, которому покорился такой рубеж.
Глава Google Сундар Пичаи сообщил, что приложение Gemini стало одним из самых быстрорастущих продуктов компании. Оно догнало по популярности ChatGPT, который достиг той же отметки в июне. Это не считая людей, которые используют ИИ Google в других сервисах.
Также стало известно, что 63% пользователей разговаривают с ИИ компании голосом, а не печатают. Кроме того, каждый день с помощью Gemini создаётся более 150 миллионов изображений.
При этом популярность вышла за пределы устройств на Android, на iPhone у Gemini уже больше 100 миллионов активных пользователей.
Источник:Google
Автор:Максим Многословный
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