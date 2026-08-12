Приложение ИИ Google Gemini достигло миллиарда ежемесячных пользователей

Глава Google Сундар Пичаи сообщил, что приложение Gemini стало одним из самых быстрорастущих продуктов компании. Оно догнало по популярности ChatGPT, который достиг той же отметки в июне. Это не считая людей, которые используют ИИ Google в других сервисах.

Также стало известно, что 63% пользователей разговаривают с ИИ компании голосом, а не печатают. Кроме того, каждый день с помощью Gemini создаётся более 150 миллионов изображений.

При этом популярность вышла за пределы устройств на Android, на iPhone у Gemini уже больше 100 миллионов активных пользователей.