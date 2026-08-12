Приложения
Опубликовано 12 августа 2026, 16:03
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Приложение ИИ Google Gemini достигло миллиарда ежемесячных пользователей

Как и ChatGPT
ИИ Google в качестве отдельного приложения теперь используют более миллиарда человек каждый месяц. Это, кстати, 14-й продукт компании, которому покорился такой рубеж.
Приложение ИИ Google Gemini достигло миллиарда ежемесячных пользователей

© Google

Глава Google Сундар Пичаи сообщил, что приложение Gemini стало одним из самых быстрорастущих продуктов компании. Оно догнало по популярности ChatGPT, который достиг той же отметки в июне. Это не считая людей, которые используют ИИ Google в других сервисах.

Также стало известно, что 63% пользователей разговаривают с ИИ компании голосом, а не печатают. Кроме того, каждый день с помощью Gemini создаётся более 150 миллионов изображений.

При этом популярность вышла за пределы устройств на Android, на iPhone у Gemini уже больше 100 миллионов активных пользователей.

Источник:Google
Автор:Максим Многословный
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