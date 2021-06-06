Приложение камеры Яндекса научилось накладывать стихи на окружающие предметы

Приложения
06 июня в 15:29
Приложение камеры Яндекса научилось накладывать стихи на окружающие предметыНейросеть помогает подобрать подходящие строки
Умная камера в приложении Яндекса получила новую функцию «Поэзия». Она использует нейросеть, чтобы распознавать предметы и подбирать к ним подходящие стихи.
Чтобы воспользоваться функцией, нужно запустить умную камеру и найти там раздел «Поэзия». Затем следует наводить камеру на предметы — если объект распознаваем, появится жёлтая точка, при нажатии на которую всплывёт окно с стихом.
Сообщается, что для распознавания и подбора строк используются компьютерное зрение и нейросетевой алгоритм. Редакция Ferra.ru проверила, что работает это всё неплохо. Правда, акустическую бас-гитару приложение определило как контрабас. А вот с велосипедом всё получилось правильно.
Напомним, в умной камере Яндекса также есть переводчик, поиск по фото и сканер.