Приложение камеры Яндекса научилось накладывать стихи на окружающие предметы

Чтобы воспользоваться функцией, нужно запустить умную камеру и найти там раздел «Поэзия». Затем следует наводить камеру на предметы — если объект распознаваем, появится жёлтая точка, при нажатии на которую всплывёт окно с стихом.

Сообщается, что для распознавания и подбора строк используются компьютерное зрение и нейросетевой алгоритм. Редакция Ferra.ru проверила, что работает это всё неплохо. Правда, акустическую бас-гитару приложение определило как контрабас. А вот с велосипедом всё получилось правильно.

Напомним, в умной камере Яндекса также есть переводчик, поиск по фото и сканер.