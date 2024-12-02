Приложение Microsoft тайно расшифровало куки браузера Chrome

Опубликовано 02 декабря 2024, 16:301 мин.
Приложение Microsoft тайно расшифровало куки браузера ChromeИ ставит Bing по умолчанию
Бесплатное приложение Bing Wallpaper от Microsoft для Windows подверглось критике за сомнительные методы сбора данных. Приложение, предлагающее качественные обои для рабочего стола, тайно расшифровывает куки Chrome и Edge, устанавливая Bing Visual Search и побуждая пользователей установить Bing в качестве поисковой системы по умолчанию.
Разработчик Рафаэль Ривера раскрыл эти проблемы, заявив, что приложение выполняет скрытые действия, такие как изменение настроек браузера и шпионаж за куки-файлами без согласия пользователя. Хотя Microsoft отрицает, что приложение расшифровывает все файлы cookie, она признала, что проверяет существующие установки Bing, чтобы предотвратить повторные предложения.
Приложение не новое, оно доступно в Windows Store, но эксперты по безопасности рекомендуют избегать его из-за такого поведения.