Приложение Microsoft тайно расшифровало куки браузера Chrome

Разработчик Рафаэль Ривера раскрыл эти проблемы, заявив, что приложение выполняет скрытые действия, такие как изменение настроек браузера и шпионаж за куки-файлами без согласия пользователя. Хотя Microsoft отрицает, что приложение расшифровывает все файлы cookie, она признала, что проверяет существующие установки Bing, чтобы предотвратить повторные предложения.

Приложение не новое, оно доступно в Windows Store, но эксперты по безопасности рекомендуют избегать его из-за такого поведения.