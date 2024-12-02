Приложения
Опубликовано 02 декабря 2024, 16:30
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Приложение Microsoft тайно расшифровало куки браузера Chrome

И ставит Bing по умолчанию
Бесплатное приложение Bing Wallpaper от Microsoft для Windows подверглось критике за сомнительные методы сбора данных. Приложение, предлагающее качественные обои для рабочего стола, тайно расшифровывает куки Chrome и Edge, устанавливая Bing Visual Search и побуждая пользователей установить Bing в качестве поисковой системы по умолчанию.
Приложение Microsoft тайно расшифровало куки браузера Chrome
© Ferra

Разработчик Рафаэль Ривера раскрыл эти проблемы, заявив, что приложение выполняет скрытые действия, такие как изменение настроек браузера и шпионаж за куки-файлами без согласия пользователя. Хотя Microsoft отрицает, что приложение расшифровывает все файлы cookie, она признала, что проверяет существующие установки Bing, чтобы предотвратить повторные предложения.

Приложение не новое, оно доступно в Windows Store, но эксперты по безопасности рекомендуют избегать его из-за такого поведения.

Источник:Forbes
Автор:Максим Многословный
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