Приложение «МТС-банка» удалили из основных магазинов

21:23, 25 февраля 2023
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Приложение «МТС-банка» удалили из основных магазиновТак было со всеми банками, попавшими под санкции
«МТС-банк» сообщил, что его мобильное приложение пропало из App Store и Google Play.
Фото: Unsplash
В компании пояснили, что если приложение уже установлено, то ничего не изменится. Если его нет, то можно скачать из RuStore или прямо с сайта «МТС-банка». Но это касается только смартфонов на Android. Для iOS пока решения нет. Ещё у «МТС-банка» есть онлайн-банк.
Отметим, что сегодня также Евросоюз ввёл санкции против Альфа‑банка, «Тинькофф» и Росбанка.