Приложение «МТС-банка» удалили из основных магазинов

В компании пояснили, что если приложение уже установлено, то ничего не изменится. Если его нет, то можно скачать из RuStore или прямо с сайта «МТС-банка». Но это касается только смартфонов на Android. Для iOS пока решения нет. Ещё у «МТС-банка» есть онлайн-банк.

Отметим, что сегодня также Евросоюз ввёл санкции против Альфа‑банка, «Тинькофф» и Росбанка.