Приложение научили оценивать вред для природы от каждой покупки пользователя

Углеродным следом называют совокупность всех выбросов парникового газа во время производства и эксплуатации определённого продукта. Приложение My Carbon Action способно рассчитать данный показатель. Кроме того, оно даёт рекомендации о том, как делать покупки с меньшим ущербом для природы. По окончании заданного периода (неделя, месяц или год) пользователь получает отчёт о том, насколько ответственным было его потребление.

Сообщается, что My Carbon Action рекомендует воздерживаться от покупки некоторых продуктов, например мяса. А ещё советует почаще отключать электроприборы от сети.