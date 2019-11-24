Приложения
Сегодня 19:02
Приложение научили оценивать вред для природы от каждой покупки пользователя
Просто мечта для экоактивиста
Стартап из Финляндии разработал приложение, которое рассчитывает углеродный след каждого купленного продукта. То есть программа показывает пользователю, как его приобретения влияют на изменение климата.
Углеродным следом называют совокупность всех выбросов парникового газа во время производства и эксплуатации определённого продукта. Приложение My Carbon Action способно рассчитать данный показатель. Кроме того, оно даёт рекомендации о том, как делать покупки с меньшим ущербом для природы. По окончании заданного периода (неделя, месяц или год) пользователь получает отчёт о том, насколько ответственным было его потребление.
Сообщается, что My Carbon Action рекомендует воздерживаться от покупки некоторых продуктов, например мяса. А ещё советует почаще отключать электроприборы от сети.