Приложение научилось предупреждать о жаре, от которой можно умереть

Carrot получило опцию температуры мокрого термометра. Это минимально возможная температура, до которой может быть охлаждена вода за счёт испарения при постоянном давлении. Когда показатель становится достаточно большим, человеческое тело теряет способность охладиться, а это может быть смертельно.

За последние десятилетия были зарегистрированы тысяч случаев смерти от высокой температуры мокрого термометра. В последние годы их частота неуклонно растёт по всему миру. Это считают признаком антропогенного изменения климата.

Для человека опасной является уже показатель в 80-95 градусов по Фаренгейту.