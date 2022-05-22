Приложение по речи предсказало сердечную недостаточность за три недели

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Приложение по речи предсказало сердечную недостаточность за три неделиА точнее, ухудшение состояния
Учёные разработали медицинское приложение для анализа голоса. Оно способно предсказать сердечную недостаточность ещё за три недели до незапланированной госпитализации.
Алгоритм опирается на голосовые данные о пациенте. Система может заранее предсказать ухудшение сердечной недостаточности в 80% случаев. Это лучше, чем даже при ежедневном мониторинга веса, который предсказывает госпитализацию в 10-20% случаев.
Учёные использовали данные 180 пациентов с сердечной недостаточностью для работы над приложением. Перед началом исследования все участники записали пять предложений на смартфон. В процессе эксперимента пациенты повторяли тот же текст в микрофон каждое утро перед завтраком. Приложение в итоге смогло обнаружить жидкость в лёгких. Предупреждения выдавались в среднем за 21 день до ухудшения симптомов.