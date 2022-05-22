Приложение по речи предсказало сердечную недостаточность за три недели

Алгоритм опирается на голосовые данные о пациенте. Система может заранее предсказать ухудшение сердечной недостаточности в 80% случаев. Это лучше, чем даже при ежедневном мониторинга веса, который предсказывает госпитализацию в 10-20% случаев.

Учёные использовали данные 180 пациентов с сердечной недостаточностью для работы над приложением. Перед началом исследования все участники записали пять предложений на смартфон. В процессе эксперимента пациенты повторяли тот же текст в микрофон каждое утро перед завтраком. Приложение в итоге смогло обнаружить жидкость в лёгких. Предупреждения выдавались в среднем за 21 день до ухудшения симптомов.