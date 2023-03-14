Приложение PornHub для Android больше нельзя скачать

13:05, 14 марта 2023
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Приложение PornHub для Android больше нельзя скачатьНа официальном сайте идёт редирект
Пользователи стали жаловаться на проблемы с приложением PornHub для Android. Теперь скачать его с официального сайта не получается.
Фото: Flickr
Скачать приложение PornHub было можно только с официального сайта — в Google Play его нет. Как пишет редакция «Кода Дурова», ссылки на страницы для загрузки .apk-файла приложения теперь перенаправляют на подборку видео. Мы убедились, что это так.
По словам пользователей, после попытки обновить программу всплывает заглушка с предложением посмотреть видео на сайте. Также утверждается, что взломанные версии приложения до сих пор работают.