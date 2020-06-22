Приложение позволит россиянам провести парад Победы у себя дома

Как пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-релиз студии, приложение называется «Парад Победы AR». Оно содержит детально воссозданные 3D-модели современной отечественной техники. При желании можно будет посмотреть, как они «проходят» дома или на улице.

По словам создателей приложения, среди образцов военной техники будут представлены те, что каждый год появляются на Красной площади, а также новейшие — танк «Армата», истребитель Су-35С, боевая машина пехоты «Курганец» и семейство бронеавтомобилей «Тайфун».

В приложении также есть викторина и мини-игра, посвящённая победе в войне и героям. Оно доступно для скачивания на iOS и Android (лёгкая версия без AR).